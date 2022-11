Microscop robotizat de ultima generatie la Spitalul Judetean Valcea

"Premiera in Romania!", anunta presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu. Un microscop robotizat de ultima generatie, ce va fi folosit in timpul operatiilor in Sectia Neurochirurgie, a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea. Constantin Radulescu si dr. Dan Ponoran, managerul SJU Valcea, au asistat azi la punerea in functiune a aparaturii medicale de ultima generatie, ce utilizata doar in cateva clinici din Europa."Aparatul de inalta performanta este primul de acest ... citeste toata stirea