Miercuri, 18 mai - exercitiu de prevenirea si stingerea incendiilor la Arenele "Traian"

In baza Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si in conformitate cu planificarea anuala, miercuri, 18 mai, incepand cu ora 15.00, la sediul administratiei municipale de la Arenele "Traian" din bulevardul Nicolae Balcescu nr. 24, se va desfasura un exercitiu de pregatire cu personalul Primariei municipiului privind prevenirea si stingerea incendiilor. Exercitiul are ca scop evaluarea capacitatii de raspuns la urgenta in caz de incendiu, precum si dezvoltarea abilitatilor ... citeste toata stirea