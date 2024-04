Mindrescu, AUR pentru Dragasani. Profil de candidat

Primaria Dragasani are nevoie acuta de fonduri europene. Are nevoie acuta de management de tip privat, competitiv, aplicat pe o structura administrativa stufoasa. Are nevoie de maturitatea necesara demararii unor investitii, unor atrageri de fonduri si unei rebranduiri la nivel national. Pentru toate acestea, AUR il propune pe antreprenorul Nicolae Mindrescu.Are 55 de ani, se afla la varsta deplinei maturitati. Pana la varsta aceasta, Mindrescu a acumulat pentru sine si pentru familia sa. Cu ... citește toată știrea