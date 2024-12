Mindrescu e lucid si apeleaza la calm: "Sa nu lupte romanii cu romanii"

In urma deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) de astazi, 6 decembrie 2024, aceea de repetare a primului tur al alegerilor prezidentiale, Nicolae Mindrescu, deputat ales al judetului Valcea din partea AUR, a facut apel la calm."Dragi valceni,Ceea ce traim in momentul de fatCZ nu are precedent intr-o tara democraticCZ, anularea primului tur al alegerilor prezidentiale este o ofensCZ adusa voturilor romanilor. In continuare, speranta mea este aceea cCZ institutiile statului isi ... citește toată știrea