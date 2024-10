Mindrescu: "Simion e singurul lider cu un scor mai mare decat al partidului sau. Garantat intra in turul doi!"

Omul de afaceri Nicolae Mindrescu, originar din Dragasani, deschide lista AUR Valcea la parlamentarele din 1 decembrie 2024. Pentru ca precampania este in toi si se tot discuta despre sondajele de opinie, Mindrescu se raporteaza la cel mai recent sondaj Sociopol, care il crediteaza pe George Simion, liderul national al AUR, sa intre in al doilea tur al prezidentialelor. Sondajul a fost realizat prin metoda CATI (intrebari telefonice) pe un esantion de 1.003 oameni, in perioada 14-18 octombrie ... citește toată știrea