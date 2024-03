Mindrescu, varianta AUR pentru Primaria Dragasani, start electoral

Pe fondul luptei intre PSD si PNL, omul de afaceri Nicolae Mindrescu (AUR) are o sansa mare pentru Primaria Municipiului Dragasani. Mindrescu este antreprenor de succes in domeniul constructiilor si modernizarilor de cai ferate, dar, in timp, portofoliul afacerilor sale s-a marit cu activitati ca verificari ITP, spalatorii, restaurant, crama de vinuri s.a. Dupa cum singur spune - "nu vin la primarie sa ma imbogatesc, am tot ce-mi trebuie mie si familiei mele".A intrat in AUR in 2022 si se ... citește toată știrea