MINORA de 17 ani, cautata in tot judetul Valcea! AEsI VAZUT-O??

UP-DATE ora 18.20Politistii au anuntat ca minora a fost gasita. Nu a fost victima vreunei infractiuni.Astazi, 12 ianuarie 2025, politistii din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Valcea au fost sesizati cu privire la faptul ca minora IOANA ALEXANDRA DINESCU, in varsta de 17 ani, a plecat de la domiciliul sau din municipiul Ramnicu Valcea, in cursul zilei de astazi, si nu s-a mai intors pana in prezent.SEMNALMENTE: Inaltime 1, ... citește toată știrea