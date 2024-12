Minorul prins azi-noapte in Ostroveni, la volanul unei masini, este suspectat ca ar fi consumat substante interzise

In noaptea de 20 spre 21 decembrie 2024, in jurul orei 22.30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Valcea, aflati in patrulare, au oprit in trafic un autoturism care circula pe strada Lucian Blaga din cartierul Ostroveni al municipiului. In urma verificarilor, s-a stabilit ca la volanul autoturismului se afla un minor in varsta de 17 ani, domiciliat in Ramnicu Valcea."Minorul a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatele indicand ca acesta ar fi consumat substante ... citește toată știrea