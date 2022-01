Misterul mortii unui tanar, intr-o autogara: "Nu se poate vorbi despre o cauza naturala"

Modul in care un tanar din Ramnicu Valcea a murit ridica semne de intrebare, in contextul lipsei de informatii oficiale de la inceput, iar apoi prin prisma aparitiei unor amanunte contradictorii in legatura cu acest subiect. Informatia ca un barbat de 29 de ani a fost gasit fara suflare intr-o autogara din Ramnicu Valcea a inceput sa circule abia dupa cateva zile de la producerea decesului, cand pe retelele de socializare au aparut o serie de detalii. Abia atunci autoritatile au reactionat si ... citeste toata stirea