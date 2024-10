Moara construita de Constantin Brancoveanu va fi redata circuitului turistic. Aceasta inca poate produce malai!

Moara Manastirii Horezu este un obiectiv despre care Constantin Radulescu, presedintele Consiliului Judetean Valcea, a declarat ca va fi redat circuitului turistic, incepand cu anul 2025. Aceasta moara a fost construita de Constantin Brancoveanu in anul 1720 si a fost functionala pana in anul 2007. Cand va fi redata circuitului turistic, moara va putea produce, din nou, malai."Ne-am propus sa functioneze in continuare si, tocmai de aceea, noi, Consiliul Judetean Valcea, am alocat ... citește toată știrea