Mobile Vet a deschis o clinica veterinara la Vladesti, dotata cu echipamente de ultima generatie

Reteaua de clinici veterinare Mobile Vet se imbogateste luna aceasta cu doua spatii noi, anunta dr. Razvan Gheoca, fondatorul companiei, pentru Forbes Romania. Valoarea investitiilor in extinderi se ridica 600.000 de euro.Clinicile vor deservi clientii din zona Jiului, Bucuresti, precum si din Ramnicu Valcea, locul natal al sau si al asociatului sau, dr. Radu Vasiloiu. In plus, continua investitiile in serviciul de urgente non stop, prin achizitia si dotarea de noi ambulante.In prezent, ... citeste toata stirea