Investitii de anvergura in statiunea Calimanesti - Caciulata, o statiune din ce in ce mai cautata de turisti. In cadrul unei conferinte de presa, primarul Florinel Constantinescu a vorbit despre proiectele implementate sau care sunt in curs de implementate in localitate. Modernizarea sistemului de iluminat public este una din investitiile finalizate recent, cu un deosebit impact asupra cresterii calitatii vietii locuitorilor din Calimanesti. Acest proiect a fost realizat cu fonduri europene, ... citeste toata stirea