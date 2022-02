Monstrul din Valcea. Cum obliga o tanara cu handicap sa se prostitueze in parcarile de TIR-uri

Un monstru cu chip uman a fost arestat preventiv azi, la Valcea. Inca de anul trecut, individul in varsta de 61 de ani, din Ramnic, a gazduit femeia intr-o camera cu o suprafata de 5 mp, o anexa a locuintei sale, o camera ce era sumar mobilata si incalzita necorespunzator, fara baie si apa curenta. Profitand de starea de vulnerabilitate a femeii, care are gradul II de handicap, si prin constrangere morala, a dus-o intr-o parcare de TIR-uri din judet, unde a obligat-o sa practice prostitutia in ... citeste toata stirea