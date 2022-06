Morti stranii in Valcea: viata unei persoane s-a sfarsit din cauza unui bondar, altele s-au sinucis

Patru persoane au murit in ultimele doua zile in conditii stranii, in judetul Valcea. Una a suferit un soc anafilactic, alta si-a pus streangul de gat in curtea casei, iar cea de-a treia s-a aruncat intr-o fantana adanca de 11 metri. A patra victima a murit intr-un accident rutier Sirul deceselor ciudate a inceput duminica, 5 iunie, cu primul caz de suicid, in localitatea Lalosu. Politistii din cadrul Sectiei 10 Politie Rurala Maciuca, de care este arondata localitate anterior mentionata, au ... citeste toata stirea