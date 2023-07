Weekend-ul trecut, municipiul Ramnicu Valcea a fost asaltat de sute de bikeri din toata tara si chiar si din strainatate, care au participat la un renumit festival dedicat lor. Ei bine, evenimentul s-a desfasurat fara incidente majore. Insa, cu toate acestea, politistii rutier din Ramnic au fost in alerta, ei verificand in trafic zeci de motociclisti. Unul a picat totul la testul anti-drog, aparatul din dotarea IPJ Valcea descoperind ca biker-ul in varsta de 39 de ani, din Ilfov, care ... citeste toata stirea