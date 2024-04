Motto de 100 de ani: "Vrei sa traiesti un secol? Muta-te la noi!"

Valcea este judetul din Romania in care speranta de viata depaseste 81 de ani, fiind singurul judet din tara in care acest indicator depaseste "borna" 80 de ani. Bucurestiul se afla pe locul al doilea, cu o speranta de viata de 78 de ani. Deci, retineti, Valcea, de pe primul loc, are o speranta de viata cu peste trei ani mai mare decat are Bucurestiul, care este pe locul al doilea. Este o diferenta enorma, daca ne raportam la faptul ca intre Bucuresti si Tulcea (adica locurile al doilea, ... citește toată știrea