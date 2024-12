Muzeul comunei Galicea prinde contur. O localnica generoasa a oferit mai multe obiecte de mare valoare patrimoniala

Comuna Galicea este recunoscuta la nivel national pentru logevitatea oamenilor care locuiesc aici. In prezent, in frumoasa localitate de pe malul stang al raului Olt traiesc mai multe persoane care au depasit varsta de o suta de ani. Decanul de varsta este veteranul de razboi Ilie Ciocan, nascut pe 10 iunie 1913. Vezi AICIdetalii despre povestea de viata senzationala a celui mai varstnic om din Romania si din Europa, la nivelul anului 2024.Daca noi am putea sa dam un sfat oamenilor care ... citește toată știrea