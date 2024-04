N-A TRECUT TESTUL la cannabis. Apoi s-a speriat ca i se vor recolta probe de sange

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea ne-au informat ca, in data de 27 aprilie 2024, in jurul orei 21.00, politistii din Babeni, in timp ce desfasurau activitati specifice pe Drumul Judetean 677F, pe raza comunei Sirineasa, au depistat in trafic un autoturism condus de un tanar, in varsta de 27 de ani, domiciliat in comuna Rosiile. In urma verificarii cu aparatul DRUGTest, ... citește toată știrea