NE PRAJIM si mai tare! Unde va fi cel mai cald in judet

Astazi, 9 iulie 2024, la ora 10.00, meteorologii au emis o noua avertizare de tip Cod Galben valabila si pentru judetul nostru. Aceasta vizeaza disconfort termic ridicat, canicula, temperaturi cuprinse intre 33 si 37 de grade, in anumite zone putandu-se inregistra 38-39 de grade Celsius. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.In judetul Valcea, in partea de nord (montana) se vor atinge temperaturi de cel mult 33 de grade. In partea de sud, mai ales in ... citește toată știrea