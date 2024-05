Neata: "Valcea merge inainte cu Radulescu si Gutau!"

PSD Valcea, gandit si condus de Constantin Radulescu, are o forta eletorala impresionanta. La aceasta imensa masinarie de adus sufragii a contribuit din plin si deputatul Eugen Neata. De departe cel mai harnic si eficient parlamentar valcean, Neata si-a construit timp de aproape opt ani o imagine de tip non-conflictual si carismatic. PSD il foloseste pe deputat in complicata intrecere electorala in care se afla si o face cu mare folos. Neata are priza la public si in mediul rural si in cel ... citește toată știrea