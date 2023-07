A plecat dintre noi Alexandru Ghibirdic, un profesionist desavarsit si un om de nadejde alaturi de care orice intreprindere parea realizabila. A facut performanta in toate pozitiile pe care le-a ocupat si am avut norocul sa il am alaturi, cu sfaturi, cu idei, cu multe ore de munca insiruite dupa terminarea programului de lucru, pentru a duce la bun sfarsit proiecte importante pentru oras si locuitorii ... citeste toata stirea