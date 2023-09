Imputernicit in functia de director al Centrului Chinologic Sibiu in luna octombrie 2023, comisarul Cosmin Iana - fost inspector sef al IPJ Valcea - a reusit sa promoveze concursul pentru aceasta functie, "cimentandu-si" pozitia la Sibiu. Examenul a avut loc azi, 4 septembrie 2023, iar comisarul Iana a obtinut punctaj peste 7, fiind declarat Admis.Straniu este ca IPJ Valcea nu are in acest moment o stabilitate la nivelul conducerii, iar acest lucru afecteaza calitatea muncii politienesti. De ... citeste toata stirea