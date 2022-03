NEWS ALERT. Omor la Valea Cheii, in Valcea

Un barbat de circa 60 de ani a fost ucis in bataie de un tanar de 35 de ani. S-a intamplat aseara, 5 martie 2022, in zona Valea Cheii, din comuna Pausesti Maglasi, judetul Valcea. Din informatiile pe care am reusit sa le obtinem, totul a pornit de la un conflict spontan ce a avut loc intr-un bar din localitate. Pe fondul consumului de alcool, cei doi s-au luat la cearta, iar de la simplele contre verbale s-a ajuns la o violenta greu de imaginat. Victima a fost lovita cu bestialitate cu pumnii ... citeste toata stirea