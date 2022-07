NEWS ALERT. Patru candidati pentru postul de inspector sef al IPJ Valcea

Dupa o perioada indelungata, postul de inspector sef al Inspectoratului de Politiei Judetean (IPJ) Valcea a fost scos la concurs. Examenul va consta intr-un interviu structurat pe subiecte profesionale si va avea loc in data de 3 august 2022.Dar haideti sa vedem cine s-a inscris la concurs! Am putea spune ca nu e nicio surpriza de proportii printre cei patru candidati care si-au depus dosarele. Doar unul este necunoscut publicului larg din judetul Valcea, in rest ceilalti trei sunt pe cat de ... citeste toata stirea