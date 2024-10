Noi asfaltari de strazi, la Prundeni. Curand, vor incepe marile lucrari: investitii in retelele de gaze si canalizare

Comuna Prundeni se dezvolta cu fiecare an care trece, la capitole cum ar fi economic, social, al mediului de afaceri, agricol, edilitar-administrativ, educational... si nu numai. Indiferent ca a fost vorba despre fonduri europene, guvernamentale ori judetene, administratia condusa de primarita Cristina Munteanu a stiut sa acceseze acesti bani nerambursabili pentru dezvoltarea frumoasei localitati, situata in nordul municipiului Dragasani.Acum, la inceput de octombrie, cum vremea a permis, in ... citește toată știrea