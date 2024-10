Noi cazuri sociale, in atentia Ligii Femeilor Crestin Ortodoxe din Arhiepiscopia Ramnicului

Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, in sala "Iosif Episcopul" din cadrul Centrului Eparhial, membrele Ligii Femeilor Crestin Ortodoxe s-au intalnit la sedinta lunara.In cadrul intalnirii au fost prezentate activitatile desfasurate in luna septembrie, dar si in perioada verii, precum si cazurile noi care au intrat in atentia asociatiei, stabilind modalitati de ... citește toată știrea