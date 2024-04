NOI RESTRICEsII rutiere in judet. In ce localitati se circula ingreunat

Si astazi, 18 aprilie 2024, in functie de conditiile meteo, angajatii Sectiei Drumuri Nationale Valcea au programate mai multe lucrari pe drumurile pe care le administreaza in judetul nostru. Aceste restrictii se vor desfasura in localitatile:* Pe sectorul de drum DN 7 (km 198+400 - km 200+000), in extravilanul localitatii Calimanesti, se lucreaza la ranguire versanti, intre orele 09.00 - 15.30. Circulatia rutiera se inchide/deschide in reprize de maximum 20 minute, fiind dirijata de piloti ... citește toată știrea