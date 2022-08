Nu ratati cel mai nou spectacol Cultura'n Sura la Titesti si Vaideeni!

Judetul Valcea va primi in acest weekend vizita caravanei "Cultura'n Sura". De 10 ani, o trupa de teatru profesionist strabate tara in lung si-n lat si prezinta spectacole de teatru in cele mai inedite locuri: surile, curtile si gradinile localnicilor. Este cel de al patrulea spectacol care va fi vazut pe scenele din Titesti si Vaideeni. Nu ratati "Mama Griguta" dupa Eugene Labiche, in regia lui Victor Olahut!Sambata 13 august, ora 21:00 - in curte la Nea Miti din TitestiDuminica 14 august, ... citeste toata stirea