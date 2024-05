Nu scapam deloc de vremea rea! ALT COD GALBEN peste Valcea

Judetul nostru pare ca a intrat in "zodia" Codurilor Galbene emise de Administratia Nationala de Meteorologie si/sau de Institutul National de Hidrologie. Daca pana astazi, 9 mai (ora 08.00), am avut Cod Galben de inundatii pe cinci rauri din judet, iata ca, de cateva ore, Valcea a intrat sub o noua avertizare de Cod Galben Hidrologic. Astfel, incepand de astazi, 9 mai (ora 12.00), si pana maine, 10 ... citește toată știrea