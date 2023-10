Ionut Nuica este un tanar antreprenor cu studii in strainatate, implicat politic si social. Activeaza in domeniul horeca si productie alimentara, si considera, ca multi altii, ca masurile fiscale luate de guvernul PSD - PNL fac mai mult rau decat bine.,,Poate cea mai aberanta este trecerea IMM - urilor la un impozit trimestrial de 3%, in cazul in care depasesc 60.000 euro cifra de afaceri anual. Concret, lunar, este vorba de 25000 de lei. Pentru un IMM cu o activitate serioasa, 25000 de lei ... citeste toata stirea