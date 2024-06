NUICA, reactie la scandalul momentului din Valcea. Candidat AUR, rupt in bataie

Alin POPA, candidatul AUR pentru functia de primar in comuna Stanesti, a fost batut (grav, din cate se pare) de catre un consilier local PSD (FOTO, barbatul incercuit cu albastru) din aceeasi localitate. Incidentul s-a intamplat in Stanesti, joi dupa-amiaza (6 iunie 2024), in timpul activitatilor de campanie electorala."Candidatul AUR Alin Popa a fost batut cu bestialitate de un consilier local PSD, deranjat ca omul lui George Simion facea campanie electorala pentru AUR. Solicitam ca Politia ... citește toată știrea