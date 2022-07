Numai o hotarare judecatoreasca va putea oferi o solutie legala in privinta mansardei din Ostroveni care a fost distrusa in incendiu

Joi dupa-amiaza, Asociatia de Proprietari a blocului C32 - afectat in luna aprilie de un incendiu la mansarda - s-a reunit intr-o sedinta gazduita, in urma ofertei Primariei municipiului, in sala Cinematografului "Geo Saizescu" din Ostroveni si la care a participat, ca invitat, primarul Mircia Gutau, alaturi de administratorul public Eusebiu Veteleanu si de directorul Directiei Juridice a Primariei, Petre Cazan. In deschiderea sedintei, edilul-sef a prezentat succint situatia "extraordinar de ... citeste toata stirea