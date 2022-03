NURVIL angajeaza economist

NURVIL Rm.Valcea, leader regional al pietei si serviciilor auto, distribuitor VOLKSWAGEN, AUDI si SEAT in cadrul retelei PORSCHE ROMANIA, angajeaza personal specializat pentru functia de:- ECONOMIST-in cadrul departamentului Financiar-contabilProfilul canditatului:absolvent de facultate economica in domeniul financiar-contabil experienta in contabilitate de minim 2 ani;cunostinte bune de contabilitate si cunoasterea legislatiei in vigoare;cunostinte in utilizarea aplicatiilor Office: ... citeste toata stirea