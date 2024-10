Nurvil Valcea Rally. Trei piloti de Mondial vin pentru un show in care bolizii cu sute de cai putere vor goni prin centrul Ramnicului

Prima editie a Raliului Valcii, eveniment ce se constituie drept etapa a IX-a a Campionatului National de Raliuri, va aduce o serie de restrictii rutiere in Ramnicu Valcea, ca urmare a organizarii etapei "Superspeciala Nurvil Valcea Show", in zona centrala a municipiului, pe traseul Calea lui Traian (startul din dreptul Bisericii Sfanta Paraschiva) - strada Constantin Brancoveanu - sens giratoriu Primarie - strada Constantin Brancoveanu (sosire in apropiere de intersectia cu Calea lui Traian). ... citește toată știrea