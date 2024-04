O asociatie promite bilete de avion gratuite pentru copiii din Valcea care au rude apropiate plecate in strainatate

Zilele acestea, pe mail-ul redactiei noastre a sosite un comunicat de la o asociatie intitulata "Acasa Regasit". Reprezentantii acestei asociatii au anuntat ca, in format "caravana" (adica mergand dintr-un oras in altul prin tara), Caravana "Acasa Regasit" isi continua calatoria prin tara in cautarea de noi beneficiari, cu scopul de a aduce impreuna familiile despartite de migratia economica, oferindu-le bilete de avion gratuite."Luna aprilie vine cu o noua editie a Caravanei Acasa Regasit, ... citește toată știrea