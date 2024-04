O BATRANA NEVINOVATA a trait momente de groaza! Un hot a intrat peste ea in casa si i-a luat banii din pensie

Vesti triste din sudul judetului, care arata inca o data saracia in care se zbat unii dintre locuitorii Valcii!Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, in noaptea de 29/30 martie 2024, o persoana necunoscuta ar fi patruns intr-un imobil din municipiul Dragasani, unde, sub amenintarea cu unui cutit ar fi solicitat unei persoane varstnice (o femeie) sa ii inmaneze sumele de bani pe care le detine. Astfel, sub starea de teama exercitata de barbat, persoana vatamata i-a inmanat toti ... citește toată știrea