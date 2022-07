O duba a intrat intr-un TIR oprit pe Valea Oltului din cauza scurgerilor de pe versanti. Un pasager a murit VIDEO

Accidentul rutier mortal s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, 5/6 iulie, pe Valea Oltului, in localitatea Brezoi - Valcea. Soferul TIR-ului astepta degajarea soselei de pietrele aduse de precipitatii de pe versanti. Coliziunea a avut loc in jurul orei 03:55 la km 209 + 400 m, al DN 7 / E 81, in localitatea Brezoi. Impactul a fost atat de violent, incat din cabina dubei nu a ramas mare lucru. Soferul acesteia a supravietuit ca prin miracol, dar nu si pasagerul sau. "Din primele ... citeste toata stirea