O FEMEIE care si-a pierdut cetatenia romana in urma cu un sfert de secol a votat fraudulos in Valcea. POLIEsISTII...

Astazi, 24 noiembrie 2024, politistii valceni au fost sesizati cu privire la un incident semnalat la sectia de votare nr. 38 din municipiul Ramnicu Valcea. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat ca o femeie, in varsta de 52 de ani, care votase la aceasta sectie, desi avea domiciliul in municipiul Ramnicu Valcea, si-a pierdut cetatenia romana inca din anul 1999. Potrivit legislatiei in vigoare, ... citește toată știrea