O FEMEIE din Baile Olanesti a sunat la 112 pentru a anunta un incident electoral

De la inceperea procesului de votare din data de 1 decembrie 2024, in judetul Valcea au fost semnalate sapte situatii de incalcare a legii in contextul alegerilor parlamentare. Niciuna dintre acestea nu s-a confirmat, dupa cum au anuntat politistii."Cea mai recenta sesizare a fost semnalata in orasul Baile Olanesti. Aceasta a fost efectuata in jurul orei 17.00, printr-un apel la numarul de urgenta 112, de catre o femeie care viza o neregula in lista electorala permanenta. In urma ... citește toată știrea