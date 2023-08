Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Valcea in colaborare cu politisti din cadrul Sectiei 7 Politie Maldaresti au pus in executare doua mandate europene de arestare, fata de doua persoane urmarite international, pentru savarsirea infractiunii furt calificat.La data de 10 august, politistii au pus in aplicare doua mandate europene de arestare emise de catre autoritatile judiciare din Luxemburg, fata de un tanar de 24 de ani, domiciliat in localitatea Popesti, judetul Valcea si fata ... citeste toata stirea