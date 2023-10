Cea de-a 13-a editie a evenimentului Zilele Recoltei organizat de Primaria Municipiului Ramnicu Valcea se va desfasura in centrul Ramnicului, in Scuarul Mircea cel Batran, in primul week-end al acestei luni: 7 - 8 octombrie. La editia din acest an a sarbatorii toamnei si-au anuntat participarea 41 de producatori agricoli din Valcea, Sibiu, Gorj, Olt si Arges, firme locale de profil (Annabella, Diana, Rosan Grup), dar si ... citeste toata stirea