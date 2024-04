O noua investitie foarte necesara in Brezoi: Bloc ANL cu 30 de apartamente

Administratia din Brezoi continua sa atraga finantari din fonduri nerambursabile si investitii pentru dezvoltarea si modernizarea orasului-capitala al nordul judetului. Edilul Robert Schell si echipa pe care o coordoneaza in cadrul Primariei Brezoi aveau de mai mult timp ca obiectiv gasirea unei solutii pentru asigurarea de locuinte specialistilor care lucreaza in orasul de pe Valea Lotrului. Au fost avuti in vedere, in mod prioritar, specialistii din domeniul medical; insa, administratia ... citește toată știrea