O tanara din OLANESTI a fost prinsa DROGATA la volan

Tupeu dus la extrem! O tanara de 22 de ani, din statiunea Baile Olanesti, s-a urcat la volan dupa ce a consumat Ecstasy. Putea scapa basma curata, insa ghinionul ei a fost ca in acel moment era in desfasurare o razie pe DN 64, la Vladesti, chiar pe unde circula ea, drogata si fara nicio jena, cu un autoturism. Incidentul a avut loc in seara zilei de 29 ianuarie 2022."Tanara a fost supusa testarii cu aparatul DrugTest, iar in urma testarii ... citeste toata stirea