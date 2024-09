O VALCEANCA de 48 de ani a plecat de acasa. Este cautata in tot judetul

In seara de 23 septembrie 2024, politistii au fost sesizati de catre un barbat din municipiul Ramnicu Valcea, cu privire la faptul ca sotia sa, Maria Alina Stanciu , de 48 de ani, a plecat voluntar, de la domiciliu, in cursul zilei de 21 septembrie 2024 si nu a mai revenit pana in prezent.Semnalmente: inaltime aproximativ 1,60 metri, 50 ... citește toată știrea