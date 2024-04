O valceanca va avea "domiciliul fortat" la Craiova... dupa gratii!

Inspectoratul Judetean de Politie Valcea ne-a comunicat informatii despre actiunea desfasurata ieri, 3 aprilie 2024, de catre politistii din Dragasani, care au pus in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Mandatul a fost emis de Judecatoria Dragasani si vizeaza o femeie, in varsta de 46 de ani, domiciliata in municipiul din sudul judetului. Femeia va sta patru ani de inchisoare, fiind gasita vinovata pentru ... citește toată știrea