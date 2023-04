Ocnele Mari, o statiune in plina dezvoltare, care promite mult pentru viitor. Asta si pentru ca actuala conducere a Primariei Ocnele Mari este extrem de implicata si activa, implementand proiecte si facand eforturi considerabile pentru a atrage fonduri europene si guvernamentale in localitate. O recunoastere a faptului ca Ocnele Mari se dezvolta in ritm alert si durabil este faptul ca statiunea valceana a ocupat locul III la gala Destinatia anului 2023 - Sectiunea statiuni turistice, intr-o ... citeste toata stirea