Oltean beat si fara permis, prins conducand pe strazile din Dragasani

Un barbat din judetul Olt a fost retinut de politistii valceni pentru conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis. Olteanul a fost prins ieri, 3 februarie a.c., in jurul orei 02.45, de catre politistii Formatiunii Rutiere Dragasani. Barbatul in varsta de 33 de ani ,din comuna Vulturesti, judetul Olt, conducea un autoturism in municipiul Dragasani in momentul in care a fost depistat in trafic."In urma testarii acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat o ... citeste toata stirea