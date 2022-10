OPERAEsIUNEA MONSTRU. Perchezitii si la Valcea! Vizati sunt traficanti de droguri, proxeneti, "hackeri" si evazionisti...

UPDATE: 20 de persoane au fost duse la audieri in urma perchezitiilor ce au avut loc azi in judetul Valcea. Potrivit anchetatorilor, "in perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2022, 3 persoane au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat alti 36 de membri care au deschis conturi bancare in Slovacia, Germania, Spania, Polonia si Olanda. Aceste conturi au fost puse la dispozitia unei alte grupari infractionale organizate cu scopul de a fi utilizate in vederea colectarii sumelor de ... citeste toata stirea