OPERAEsIUNEA MONSTRU. Zeci de perchezitii si la Valcea! Vizati sunt traficanti de droguri, proxeneti, "hackeri" si evazionisti...

O actiune de amploare este in plina desfasurare in mai multe judete ale tarii, fiind organizate peste 50 de actiuni operative . Procurorii DIICOT, politistii de la BCCO si jandarmii vor pune in executare nu mai putin de 300 de mandate de perchezitie domiciliara si mai mult de 400 de mandate de aducere. Si la Valcea au loc zeci de descinderi in municipiul Ramnicu Valcea, dar si la Horezu si in alte localitati.Potrivit DIICOT, 34 dintre aceste actiuni sunt pe linia combaterii traficului de ... citeste toata stirea