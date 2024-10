ORLESTI: Parc fotovoltaic, extinderea retelei de gaze, servicii de fizioterapie si asistenta la domiciliu, doar cateva dintre proiectele edilului Cirstina

Luni, 28 octombrie 2024, Constantin Cirstina a depus juramantul in calitate de primar ales al comunei Orlesti. Cetatenii i-au acordat inca o data increderea prin votul exprimat in vara acestui an, cu prilejul alegerilor locale. Semn ca realizarile edilului-sef Cirstina au fost apreciate de majoritatea locuitorilor din Orlesti, care au decis astfel, prin voturile lor, sa mearga pe calea continuitatii dezvoltarii si modernizarii frumoasei comune din apropierea municipiului Dragasani.Iar ... citește toată știrea